"Он меня изнасиловал прямо в больнице", или до чего довела бурная фантазия пациентки пластического хирурга

Пластического хирурга из Москвы обвинили в изнасиловании прямо в больнице. Пострадавшую девушку зовут Екатерина, ей 18 лет. У неё была запланирована операция по коррекции груди, которую и должен был сделать доктор Максим Нестеренко.

По словам Екатерины, прямо перед операцией врач набросился на неё и изнасиловал. Вот только одно «но» – после пережитой «травмы» на процедуру девушка почему-то осталась, а об изнасиловании заявила уже после пластики. Об этом она написала своему молодому человеку в сообщении. Юноша вызвал полицию и приехал в клинику.

Следователи допрашивали Нестеренко, а заодно и Екатерину, потому что уж больно странно выглядела история. Максим все обвинения отрицал. В итоге через несколько часов девушка призналась, что не было ни секса, ни изнасилования. Свою буйную фантазию она объяснять не стала, но оперативники полагают, что она хотела вызвать ревность у своего возлюбленного. Интересно, выдвинет ли теперь врач ответное обвинение в клевете?

Интересно, что это не первый скандал с хирургом Нестеренко. Два года назад одна из его пациенток впала в кому во время операции. В Следственном комитете завели уголовное дело, однако тогда был уволен лишь анестезиолог, а доктор продолжил работать, пишет telegram-канал «Baza».