Эксперт рассказала, реальны ли желаемые молодежью зарплаты

Ранее специалисты РАНХиГС провели опрос и выяснили, на какую зарплату рассчитывает молодежь 18-30 лет из разных профессиональных областей. Об этом сообщает RT.

Эксперт Екатерина Самраилова рассказала, может ли молодежь получать желаемую зарплату в крупных городах, пишет НСН. По ее мнению, для этого нужно получить дополнительное образование (магистратура), а также отработать три года по специальности.

"Для всех остальных, кто заканчивает бакалавриат – конечно, это, я думаю от 20 до 35 тысяч диапазон, но точно не больше, в основном 26-28", - заявила эксперт.