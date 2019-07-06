В Москве в ДТП на улице Комдива Орлова погибли два человека
6 июля 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в ДТП на улице Комдива Орлова в Марфино в субботу утром погибли два человека. Еще один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии. Три автомашины - две легковые и грузовой "MAN" столкнулись в начале улицы в районе дома номер 3.
ТАСС уточняет, что столкнулись четыре машины MAN, Opel, Mazda и такси Hyundai.
По предварительным данным, подозреваемый виновник смертельной аварии устроил "шашки" на дороге, в результате чего его автомобиль задел легковую машину, которая от удара вылетела под грузовую машину, - передает РЕН-ТВ.
На месте происшествия работает полиция, медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства крупного ДТП.
Погибшие - в машине Mazda.