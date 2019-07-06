В Москве в ДТП на улице Комдива Орлова погибли два человека

В Москве в ДТП на улице Комдива Орлова в Марфино в субботу утром погибли два человека. Еще один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии. Три автомашины - две легковые и грузовой "MAN" столкнулись в начале улицы в районе дома номер 3.

В Москве автомобиль упал в реку в районе Николоямской набережной

ТАСС уточняет, что столкнулись четыре машины MAN, Opel, Mazda и такси Hyundai.

По предварительным данным, подозреваемый виновник смертельной аварии устроил "шашки" на дороге, в результате чего его автомобиль задел легковую машину, которая от удара вылетела под грузовую машину, - передает РЕН-ТВ.

На месте происшествия работает полиция, медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства крупного ДТП.

Погибшие - в машине Mazda.