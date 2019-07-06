В Москве автомобиль упал в реку в районе Николоямской набережной

В центре Москвы в субботу утром легковой автомобиль упал в реку в районе Николоямской набережной.

Спасатели вытащили из воды двух человек, находившихся в машине.

По данным представителей Главного управления МЧС по Москве, сообщение спасателям об автомобиле, упавшем в реку в районе Николоямской набережной, д. 2, поступило в 8:22. РЕН-ТВ передает, что в реку упала машина такси.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место ЧП. Пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъеме двух человек из реки.

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет. Модель автомобиля, упавшего в реку, не уточняется. Вероятно, водитель машины не справился с управлением.