В Москве в субботу ожидается хмурая и прохладная погода

В Москве в субботу, 6 июля, ожидается хмурая и прохладная погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит не выше плюс 17-19 градусов. В столице пройдут кратковременные дожди. Слабый ветер. Атмосферное давление пониженное.

Июль - макушка лета - не балует москвичей жаркой погодой. Как объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на погоду сейчас влияет северо-атлантический антициклон.

По словам синоптика, температура воздуха сегодня на пять градусов ниже нормы, - передает РИА Новости. Примерно 13% от месячной нормы осадков (75 миллиметров) выпадет в столице. Основные дожди прошли утром.

По прогнозу центра погоды "Фобос", температура воздуха в Москве прогреется до 17-19 градусов, по области - плюс 15-20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы.