Экология милосердия. «Добрые крышечки» против злобы дня

Чистое и благополучное пространство особенно важно для подрастающих маленьких людей, ведь некоторые из них сталкиваются с не по-детски трудными жизненными ситуациями. Помочь сохранить баланс экологии и милосердия в городах России решил благотворительный проект «#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ».

Исключительным данный проект стал из-за инновационного подхода к решению двух насущных социальных задач: получения средств для помощи нуждающимся детям и заботы об окружающей среде с помощью сбора пластика и его повторного использования.

Совместив две, казалось бы далекие друг от друга цели, фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» удалось объединить неравнодушных людей и собрать более 3-х миллионов рублей для оказания помощи подопечным.

В акции приняли участие 50 городов России, такие как: Москва, Нижний Новгород, Тверь, Курск и другие. Общее количество собранного активистами пластика составляет 125 тонн, а по данным статистики проекта, полученных и найденных в ходе работы крышечек хватило бы на покрытие 13,5 футбольных полей.

Поучаствовать в акции помощи может любой желающий, для полноценного вклада в дело проекта необходимо просто сохранять чистые пластиковые крышечки и относить их в удобный пункт приема вашего города.

С картой пунктов приема, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте фонда, а так же на страницах проекта в социальных сетях.

На данный момент проект «Добрые крышечки» осуществляет уже девятнадцатый сбор средств на покупку вертикализатора для шестилетнего мальчика Димы, который почти всю жизнь провел в Доме ребенка, в то время как восемнадцать ребят по всей стране уже пользуются необходимым оборудованием, предоставленным фондом благодаря успеху акции среди небезразличных граждан.

Пункты приема добрых крышечек располагаются в детских садах, школах и даже офисах. Неравнодушными оказались как школьники, которые искренне хотят помочь таким же, как и они, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так и родители, которые все чаще становятся волонтерами и с помощью социальных сетей привлекают внимание к экологическим и социальным проблемам.

Акция, организованная активисткой Ириной Беляевой и волонтерами фонда, уже на протяжении двух лет делает жизнь россиян лучше, ведь что может быть доступнее, чем сохранять для переработки легкие и маленькие крышечки от бутылок, которыми мы пользуемся каждый день.

На данный момент распространение информации о деятельности и успехах акции, в основном, происходит в сети, а найти участников и основную группу деятелей фонда можно по хэштегу #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ.

А одной из самых ярких активностей, подготовленной деятелями благотворительного фонда в этом году, станет эколого-просветительский праздник «Добрые крышечки ЗА РазДельный Сбор» который пройдет 13 июля в Измайловском парке культуры и отдыха, с 11 часов утра и до 19 вечера.

Всех посетителей праздника ожидают многочисленные мастер-классы, помогающие найти альтернативу использования пластика, экологичная игротека для детей, а так же викторина с вручением призов и многое другое.

Этим летом «Добрые крышечки» приглашают всех желающих помочь в организации праздника и отдохнуть на площадке фестиваля ECO LIFE FEST с радостью для всех и пользой для окружающей среды.

Валерия Осмоловская