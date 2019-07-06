В этом и будущем году все взрослые россияне должны пройти диспансеризацию - распорядился Медведев

В 2019 и будущем 2020 году все взрослое население России должно пройти диспансеризацию. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослых россиян в этом и следующем годах.

Документ, подписанный премьером, опубликован на портале правовой информации.

До этого года россияне могли проходить бесплатную диспансеризацию в поликлинике один раз в три года.

С 6 мая 2019 г. в России начал действовать другой порядок проведения диспансеризации. Граждане в возрасте от 40 лет могут пройти осмотры ежегодно. Люди возрасте от 18 до 39 лет - один раз в три года, как и ранее. Предпенсионеры будут иметь возможность брать на диспансеризацию два дня каждый год. Возможно, работающим россиянам представят один выходной для прохождения проверки состояния здоровья.