Самый богатый человек в мире глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально оформили развод

Глава компании Amazon Джефф Безос, самый богатый челлвек в мире, и официально развелся со своей женой Маккензи. Маккензи и Джефф прожили в браке четверть века. Документ о их разводе подписал в пятницу, 5 июля, судья в округе Кинг в штате Вашингтон.

После развода глава Amazon оставит экс-супруге четыре процента акций Amazon.com Inc. Получив порядка 19,7 млн акций Amazon, Маккензи Безос может занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Свои доли в Washington Post и компании по исследованию космоса Blue Origin (также принадлежат Безосу) Маккензи оставляет бывшему мужу. Других деталей развода в судебных документах достаточно мало. Но известно, что бывшие супруги составили план по воспитанию детей, у Безосов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.