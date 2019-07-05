Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны. Татьяна Загородняя считает, что это может отразиться на безопасности учеников.

Школьникам могут запретить брать на уроки смартфоны

Саратовский омбудсмен согласна с тем, что детям не нужны гаджеты на уроках. Однако она напомнила о том, что телефоны помогают ребятам по дороге в школу и домой, передаёт РИА Новости.

«По дороге в школу, при выходе из школы телефоны нужны. Родители могут узнать местонахождение ребенка. Даже для безопасности. А придя в школу, можно класть телефон, например, в ячейку свою или на подоконник, в конце концов», - считает Загородняя. Также она подчеркнула, что против дорогих смартфонов у детей.