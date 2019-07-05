Нашествие лис и енотов объяснили хорошей экологией в столице

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что наплыв диких лис и енотов в столицу обусловлен улучшающейся экологической ситуацией в городе.

«Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы. Это говорит о том, что среда стала более благоприятной», - считает он.

Также Кульбачевский подчеркнул, что в настоящее время готовится новая редакция Красной книги Москвы. Необходимость этого вызвана постоянным появлением новых видов животных на территории столицы, передаёт РИА Новости.