Зависимость от гаджетов и количество половых партнёров оказались связаны
5 июля 2019, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из США и Великобритании выявили связь между зависимостью от гаджетов и количеством половых партнёров. Оказалось, что люди, не расстающиеся со смартфоном, меняют партнёров чаще, тем те, у кого подобной зависимости нет.
Учёные предполагают, что такая статистика может объясняться возрастающей популярностью разнообразных приложений для знакомств. При этом люди, которые признают за собой зависимость от гаджетов, соглашаются с тем, что они склонны к импульсивности в своих действиях, передаёт «Слово и дело».
Также, согласно результатам исследования, зависимым от смартфона оказался каждый пятый из опрошенных. При этом большая часть из них – девушки.