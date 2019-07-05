Зависимость от гаджетов и количество половых партнёров оказались связаны

Специалисты из США и Великобритании выявили связь между зависимостью от гаджетов и количеством половых партнёров. Оказалось, что люди, не расстающиеся со смартфоном, меняют партнёров чаще, тем те, у кого подобной зависимости нет.

Школьникам могут запретить брать на уроки смартфоны

Учёные предполагают, что такая статистика может объясняться возрастающей популярностью разнообразных приложений для знакомств. При этом люди, которые признают за собой зависимость от гаджетов, соглашаются с тем, что они склонны к импульсивности в своих действиях, передаёт «Слово и дело».

Также, согласно результатам исследования, зависимым от смартфона оказался каждый пятый из опрошенных. При этом большая часть из них – девушки.