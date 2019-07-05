В Красногорске подросток с топором уничтожает молодые деревья

В Красногорске появился вандал с топором, который калечит и вырубает молодые деревья. Молодого парня удалось заснять на камеру мобильного телефона, но разглядеть лицо не вышло.

"Видимо, подросток так развлекается, я его окликнул, и он тут же убежал", - рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Всего от рук злоумышленника пострадало около десяти деревьев в разных частях лесополосы. Местные жители пытаются вычислить вандала с помощью социальных сетей.