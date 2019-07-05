Cуд арестовал помощника полпреда президента РФ Воробьева по делу о госизмене

В Москве Лефортовский районный суд в пятницу, 5 июля, арестовал подозреваемого в госизмене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе по подозрению в госизмене

ФСБ попросила суд арестовать Воробьева. Заседание суда по делу о госизмене проходило в закрытом режиме, в противном случае может быть разглашена тайна следствия.

Подозреваемого Воробьева в суд доставили силовики. На заседании лицо помощника полпреда президента было скрыто под маской. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, мужчина проследовал к суду и уселся в клетке в зеленой балаклаве, скрывающей лицо.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщил, что у Воробьева обнаружена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отказался комментировать информацию о задержании своего помощника.