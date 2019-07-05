Cуд арестовал помощника полпреда президента РФ Воробьева по делу о госизмене
5 июля 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве Лефортовский районный суд в пятницу, 5 июля, арестовал подозреваемого в госизмене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
ФСБ попросила суд арестовать Воробьева. Заседание суда по делу о госизмене проходило в закрытом режиме, в противном случае может быть разглашена тайна следствия.
Подозреваемого Воробьева в суд доставили силовики. На заседании лицо помощника полпреда президента было скрыто под маской. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, мужчина проследовал к суду и уселся в клетке в зеленой балаклаве, скрывающей лицо.
Источник газеты ВЗГЛЯД сообщил, что у Воробьева обнаружена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отказался комментировать информацию о задержании своего помощника.