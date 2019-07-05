Посетители «Нашествия» смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов
5 июля 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
С 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области в рамках самого масштабного в стране музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» состоится «автошоу», на котором зрители смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов.
Среди этих экспонатов: винтажные автомобили, мотоциклы и велосипеды, сообщает НСН. Это как классические советские модели, так постапокалиптические автомобили.
Также гости смогут понаблюдать за «граффити-марафоном» (созданием шести тематических полотен на панелях 6х2 метра).