Посетители «Нашествия» смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов

С 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области в рамках самого масштабного в стране музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» состоится «автошоу», на котором зрители смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов.

Среди этих экспонатов: винтажные автомобили, мотоциклы и велосипеды, сообщает НСН. Это как классические советские модели, так постапокалиптические автомобили.

Также гости смогут понаблюдать за «граффити-марафоном» (созданием шести тематических полотен на панелях 6х2 метра).