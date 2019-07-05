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В России военным, таможенникам и правоохранителям поднимут зарплаты с 1 октября

5 июля 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России военным, таможенникам и правоохранителям поднимут зарплаты с 1 октября
фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении окладов силовикам с 1 октября 2019 года. Военным, как контрактникам,  так и  проходящим срочную службу; сотрудникам таможенных органов, сотрудникам полиции  зарплаты увеличат на 4,3%.

Средства на повышения окладов силовикам и пенсий военным-отставникам  в федеральном бюджете были предусмотрены. 

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. В постановлении уточнено: "С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов".
будут пересмотрены пенсии тех, кто был ранее уволен со службы.

Напомним, в ходе Прямой линии Владимиру Путину сотрудник МЧС из Калининграда сообщил о низкой зарплате. 2 июля глава государства по итогам прямой линии поручил повысить зарплаты пожарным до 24 тысяч рублей в 2019 году и до 32 тысяч рублей в 2020.

Путин также поручил до 15 августа проанализировать уровень средней зарплаты медиков.

 

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