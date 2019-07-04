Как детям провести лето с пользой

Летние каникулы — идеальное время для детского отдыха на природе. Однако не у всех родителей есть возможность отправить своих чад «на деревню к бабушкам и дедушкам». На помощь приходят различные лагеря и образовательно-развлекательные курсы. «Аргументы недели» сделали подборку нестандартных форматов лагерей и занятий для детей разных возрастных групп.

Радиостанция «КОНТАКТ». Школа радиоведущих









Необычный тип лагеря, где дети под руководством опытных мастеров учатся говорить правильно, грамотно и быстро, брать интервью, писать авторские программы, более того - выступать в качестве ди-джея. Основной козырь этой радиошколы - наличие своей реально действующей радиостанции! Именно на ней, за самым настоящим профессиональным радио-пультом дети сами проводят эфиры. Школа направлена на развитие коммуникативных навыков ребят, предлагает узнать много нового из мира телерадиожурналистики. Лагерь работает круглогодично, ведь радиостанция не умолкает. А у самых выдающихся учеников будет возможность продолжить свою карьеру в Москве! В программу входят обучающие занятия, общение с популярными радиоведущими, общелагерные конкурсы и мероприятия, а также занятия спортом! Это замечательный шанс для детей, мечтающих попробовать себя в роли радиоведущего.

Программа радиостанция «КОНТАКТ» проходит на территории детского оздоровительного лагеря "Озёры", расположенного в 110 км от МКАД в Озерском районе Московской обл., пос. Сосновка. Школа радиоведущих рассчитана на возрастную категорию детей от 12 до 18 лет.



Подробнее: https://kidpassage.com/camps/rossiya/kontakt-shkola-radio-veduschih

Шумгам









Добрая часть отважных ребят с детства мечтает стать космонавтами. С "Шумгам" можно приблизиться к мечте! Это необычный лагерь для детей и подростков от 7 до 15 лет. Он расположен в Ленинградской области, в Семиозерье, среди соснового бора, красивейших озер и песчаного карьера. "Шумгам" — это место, которое готовит будущих космонавтов и всех желающих связать свою профессию и освоением космоса. Здесь под руководством преподавателей Санкт -Петербургского астрономического центра дети изучают астрономию, историю авиации и космонавтики, наблюдают за небесными телами в телескоп. Более того, инструкторы проводят для ребят спортивную подготовку на батутах и в аэротрубе.

Подробнее: http://xn--80aggrffnbwd2k.xn--p1ai/

Шельф









ДОЛ "Шельф" располагается на самом берегу Чёрного моря на полуострове Тарханкут, в поселке Оленевка, рядом с пансионатом «Ракета». В близи лагеря есть море и пляж (зачем ещё ехать в Крым?), а его главная особенность — дайвинг. Погружения у ребят проходят каждый день, и им обязательно предшествует медосмотр. Кроме дайвинга в лагере ежедневно проходят различные активности: можно просто погулять на пляже, поиграть в волейбол, настольные игры, поучаствовать в квестах, съездить на экскурсии.

В лагере нет строгих правил, ребят ни к чему не принуждают, все занятия добровольные: нет отбоев и подъёмов, нет жуткой пятиминутки в море по свистку, строгого разделения по возрасту. Дети идут спать, когда хотят, но они должны понимать, что если проспят медосмотр, то не поедут на утреннее погружение, оно же — главное событие дня. Программа "Шельфа" рассчитана на детей 7 - 17 лет.

Подробнее: https://incamp.ru/camps/shelf/

Кавардак

"Кавардак" — творческое пространство столь же творческих детей. В этом лагере ребенок каждый день посещает, как минимум, две творческие мастерские, после обеда у него всегда есть свободное время для работы над своим проектом или отдыха, а по вечерам дети самостоятельно организуют представления, проводятся совместные игры, просмтр кино и чтение стихов у костра. Кроме того, дети играют в спортивные игры и проводят много времени на свежем воздухе. Вместе с вожатыми ― представителями творческих профессий и психологами, они создают арт-объекты, занимаются фотографией, журналистикой, архитектурой, рисуют, строят дома на деревьях и каждый вечер обсуждают прошедший день со своим отрядом. Лагерь проводится в две смены – весеннюю и летнюю. Место расположения: Калужская область, усадьба «Кольцово». "Кавардак" ждёт гостей от 7 лет.

Подробнее: https://russianchildrensworld.com/events/letnij-lager-kavardak/

Музыкальный лагерь









"Музыкальный лагерь" для детей от 10 до 18 лет позволяет своим гостям раскрыть или найти таланты, научиться играть на гитаре, клавишах или ударных, позаниматься с лучшими преподавателями-практиками, собрать собственную музыкальную группу и устроить большой летний концерт. Программа музыкального лагеря подобрана таким образом, что она подходит ребятам с различным уровнем музыкальной подготовки. Будет интересно тем, кто уже давно занимается музыкой. А также ребятам, которые только открывают для себя этот волшебный мир! Кроме музыкальных занятий, здесь будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству, занятия в лаборатории сценического имиджа. Занятия проводят опытные педагоги, участники действующих музыкальных групп, кроме них, участники и финалисты шоу-программы «Голос». Они помогут детям раскрыть свой потенциал и уверенно держаться на сцене. Лагерь находится в городе Таруса, Калужская область.

Подробнее: https://incamp.ru/camps/komandor-camp-muzyikalnyiy-lag-5754/

Кино-лагерь

Кино-лагерь дарит гостям возможность стать на 10 дней настоящими актерами и сняться в короткометражном фильме. В программу входит актерское мастерство и сценическая речь от лучших преподавателей и студентов ВГИК, режиссура и танцевальный класс, мастерская спецэффектов и лаборатория мультиков.

Каждая смена кино-лагеря — это новая история, новые герои. С ребятами работает профессиональный гримёр, помогающий перевоплотиться в подходящий образ и костюмер, предлагающий облачиться в один из 2000 костюмов для съёмок. Кино-лагерь — это маленькое путешествие в мир настоящего кино. Лагерь находится в 130 км от Москвы, в городе Таруса и подходит для детей от 6 до 18 лет.

Подробнее: https://komandorcamp.ru/packages/kino_summer_camp_2019/

Terra Nostra

Необычный эксперимент привел к ошеломляющему результату. Оказывается, дети могут обойтись летом без гаджетов и телевизоров! Не верите? А в "Terra Nostra" именно так и есть. Здесь объединили наследие прошлого и лучшее от современного. Походы, спорт, творчество. Дети находятся в доступной и равной среде, где важны только их личностные качества и таланты. Лагерь находится в Московской области, в городском округе Шатура, в деревне Дмитровка.

Подробнее: https://terranostra.camp/

Штормград

Уникальный лагерь с творческой программой. Здесь ребёнок сможет окунуться в волшебную атмосферу фэнтези! Вся смена превращается в одну большую ролевую игру, у каждого свой образ и даже костюм! Увлекательные квесты, занятия фехтованием, стрельба из лука. В гильдии ремесленников дети смогут научиться изготавливать доспехи и украшения, в самой настоящей кузнице — ковать оружие. Гильдия охотников обучит ребят ориентироваться на местности, академия окунет юных магов в таинственный мир алхимии. В гильдию Бардов вступят самые творческие участники игры. В "Штормграде" есть даже своя игровая валюта и торговая площадка, каждый сможет найти себе работу по душе! Все дети мечтают оказаться в сказке, и они могут сделать это в "Штормграде"! Лагерь предлагает окунуться в мир приключений детям и подросткам от 7 до 17 лет.

Подробнее: http://www.drujite.ru/camps/stormgrad/