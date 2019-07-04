Каких наших музыкантов действительно ценят за рубежом

Музыка в России занимает особое место в культуре страны. Наши музыкальные достижения — это в первую очередь влияние исторических процессов и особых национальных традиций. Люди, которые выросли на русской земле обладают талантами в этой сфере, так как им еще с детства родители прививают музыкальный вкус. Не каждый, кто обнаруживает в себе музыкальные таланты, достигает больших высот в своей стране, но те, кто добивается своей цели, хотят идти дальше и покорять мировые площадки.

Валерий Абисалович Гергиев - дирижер, который считается одним из самых знаменитых за пределами России. Он является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года, а также главным дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра. Он вошел в 10-ку востребованных музыкантов по мнению интернет-портала Bachtrack, заняв вторую строчку в рейтинге. Его феномен заключается в том, что он старается ярко и индивидуально донести классические композиции до слушателей. В детстве он не был принят в музыкальную школу, но это его не остановило и, вдохновившись творчеством Рихтера, понял, что хочет связать с музыкой всю свою дальнейшую жизнь. На официальном сайте Валерия Гергиева на несколько лет вперед расписан гастрольный график. Он путешествует со своими концертами по Европе (Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Словакия) и является частым гостем в США и Японии. Несмотря на такой плотный график, он не забывает про Россию и дает концерты для родной аудитории. Валерий Гергиев является высокооплачиваемым дирижером в связи с постоянными появлениями на сцене. В одном из интервью он признался, что получает 150 тыс. руб. в месяц от Министерства культуры, остальные деньги приходят с гастролей дирижера.

Опера в России появилась в 18 веке и с тех пор радует слушателей и по сей день. Развиваться этому искусству сегодня помогает востребованная оперная певица Анна Юрьевна Нетребко, которая славится своими уникальными вокальными данными. Ее чарующий голос и неповторимая манера исполнения могут заставить полюбить оперу каждого, даже самого скептически настроенного слушателя. Свой музыкальный путь она начала с Кубанского ансамбля еще будучи совсем маленькой, в юности она поступила в консерваторию Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, после чего вся ее дальнейшая жизнь стала связана с музыкой. На официальном сайте артистки есть график с расписанием концертов на ближайшие месяцы. Анна Юрьевна будет выступать в Берлине, Франкфурте, Париже и Вене. Гонорар певицы, по сведениям журнала Forbes, составляет $50 тысяч за одно выступление оперной дивы.

Валентин Аникин восходящая звезда в оперной среде, но уже значительная фигура в Российской культуре. Связал свою жизнь с музыкой уже в 7 лет, когда первый раз вышел на Екатеринбургскую сцену в составе детского хора. Закончил в 2005 году Свердловское областное музыкальное училище им. Чайковского. Затем в 2010 окончил Консерваторию имени М.П. Мусоргского, вокальный факультет. Является солистом Национального театра города Мангейм. Недавно был признан востребованным оперным певцом по версии интернет-портала Bachtrack. Уникальность голоса Валентина Аникина заключается в его исключительной манере исполнения, он чувствует любое изменение в музыке и быстро подстраивается, буквально сливаясь с оркестром в едином ритме. Чаще всего он выступает в Германии, но также дает концерты в Санкт-Петербурге и реже в родном Екатеринбурге.

Даниил Трифонов на сегодняшний день является популярным и профессиональным пианистом. Любовь к музыке проявилась у него еще в 5 лет, когда он первый раз начал играть на пианино. Он выучился в Московской средней специальной школе имени Гнесиных. В свои 17 лет стал лауреатом IV Международного конкурса имени Скрябина в Москве. Он получил множество международных наград, в том числе и премия «Грэмми». Его успех заключается в том, что он не только исполняет произведения других композиторов, но и сочиняет свои композиции, которые отличаются своей наполненностью и многогранностью. Интернет портал Bachtrack выделил его как одного из самый востребованных пианистов в мире. Афиша его выступлений расписана на год вперед. В ближайшие полгода он выступит с такими оркестрами, как Венский Филармонический, Российский национальный, Мариинский и Лондонский Филармонический. Он ездит со своими концертами по всему в миру (Европа, США, ближний и дальний Восток и Россия).

Алина Ибрагимова дочка контрабасиста Рината Ибрагимова решила пойти по стопам отца и связать свою жизнь с музыкальной карьерой. Уже в 4 года она начала играть на скрипке, и с тех пор с ней не расставалась. Более близко Алина познакомилась с музыкой, когда проходила обучение в Музыкальной школе имени Гнесиных. В ее композиции невозможно не влюбиться, так как каждый раз, создавая альбом, ей удается вдохнуть в музыку новую жизнь. Чаще всего исполняет композиции Баха, так как считает, что произведения этого композитора очень глубокие. В 2016 году получила Орден Британской Империи. Свои концерты она проводит в Европе и Великобритании, иногда посещает Россию.

Наша страна славится своей богатой и колоритной культурой. Еще в древние времена русские люди уделяли огромное внимание развитию в этой сфере. Для наших исполнителей главное душа, а не высокие зарплаты. «Искусство ради искусства» — это выражение довольно четко описывает отношение русского классического исполнителя к музыке. Именно благодаря русскому музыкальному воспитанию родителей, высокому уровню образования и конечно же традициям России удается выпускать исполнителей, которые призваны прославлять свою Родину за рубежом.

Раслекова Елена



