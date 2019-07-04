Опасных медуз обнаружили туристы на берегу Азовского моря

Туристы нашли на берегу Азовского моря медуз корнеротов, которые являются самыми опасными представителями своего вида в регионе, пишут «Аргументы недели-Крым».

В частности, такую находку отдыхающие обнаружили на побережье в районе Щелкино, передают «Крым.Реалии». По информации издания, вдоль береговой линии в воде можно увидеть одну-две медузы на квадратный метр.

К тому же множество медуз плавают на линии прибоя. От прочих своих собратьев корнеротов отличает внушительный размер. Также они могут ужалить человека своими щупальцами, что вызовет зуд сравнимый с ожогом крапивы.

СПРАВКА. Медуза корнерот – крупнейший и опаснейший представитель своего вида в бассейнах Черного и Азовского морей. Взрослая особь достигает не менее 60 сантиметров в диаметре и может весить до 10 килограммов. У нее плотный купол синеватого или фиолетового цвета иногда с окантовкой. При нашествии таких медуз спасатели могут на время запретить купание в море.







