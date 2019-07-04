Известный телеведущий Владимир Соловьев в ходе одного из эфиров назвал украинского политолога Вячеслава Ковтуна "нищим" и сказал, что тот просто "побирается" на российских телеканалах.

Словесная перепалка произошла на телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым", главной темой которой стало обсуждение украинского кризиса. По словам едущего, позиции РФ и Украины имеют принципиальное отличие.

Соловьев отметил, что президент России Владимир Путин занимается решением реальных проблем государства, в то время как как Владимир Зеленский "шутит шуточки в Канаде", уехав из обворованной его предшественниками Украины.

Вячеслав Ковтун же назвал Украину богатой страной. Он заявил, что на Украине все воруют, но "ничего не заканчивается". Соловьев на это заметил, что дело не в богатстве, а в том, что украинцы просто способны довольствоваться малым.

"Просто у вас настолько нищие они, что им хватит и парочки белья. И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране", - пояснил Соловьев украинскому политологу. А в подтверждение своих слов привел в пример самого Ковтуна.

"Ты нищий. Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться", - сказал телеведущий в прямом эфире передачи на телеканале "Россия 1".



