Бесплодных женщин и мужчин в России становится больше

Все больше россиян сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. Так, за период с 2014 по 2017 год количество больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19%, а среди мужского — на 22%. Об этом говорят данные Минздрава.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева считает, что рост цифр по количеству бесплодных мужчин и женщин идёт на уровне статистики, сообщает News.ru.

"Во всём мире уровень бесплодия примерно одинаков, от 6 до 12%, и эти цифры стабильны", - заявила эксперт.

Также специалист отметила, что тех пар, что прибегают к ЭКО, стало больше, потому что у многих раньше не было средств для обращения в коммерческие медицинские учреждения.