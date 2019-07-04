Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам необходимо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как в учреждениях нет необходимых условий для их хранения.

По ее мнению, следует "вообще запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения", а директора школ в случае пропажи или порчи девайса "не захотят брать на себя такую ответственность".

По словам Матвиенко, решить этот вопрос необходимо до начала нового учебного года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что организация разработает предложения по этому вопросу в течение месяца.