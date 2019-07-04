Над Севастополем летал неизвестный самолет

Самолет с бортовым номером RA-3737G был замечен на интернет-радаре, который фиксирует полеты самолетов по всему миру.

В сопроводительной табличке только номер рейса и время вылета. Борт вылетел в 15:51 и на момент написания текста еще находился в воздухе.

Странность ситуации — в начальной точке маршрута. На интернет-радаре самолет появился в самом центре Севастополя. Долетев до Южного берега Крыма, борт развернулся и направился к Севастополю. В 19:44 борт пропал с радара.

Кому принадлежит самолет — пока не известно. Судя по отчету о выданных сертификатах, в 2016 году бортовой номер RA-3737G выдавался Афанасьеву Александру Николаевичу. Авиационные ресурсы сообщают, что табличка с названным бортовым номером выдавалась на самолет Cessna-172.

Над Севастополем сейчас летают преимущественно военные борта. Гражданские военные суда над городом с 2014 года замечены не были.