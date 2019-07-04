Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного УФСИН, передает РБК. На самом дне: Кокорина и Мамаева опустили в воды Черного моря

"Их еще вчера этапировали в СИЗО города Белгорода, а оттуда уже переместят в колонию", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Согласно приговору, они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Руководство ФСИН учло пожелания осужденных и отправило их в одну колонию вместе с младшим братом нападающего "Зенита" Кириллом и общим другом компании Александром Протасовицким.

Напомним, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.