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Студенты прошли практику в ЗСК

4 июля 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Студенты прошли практику в ЗСК

Выпускники четырёх ведущих кубанских вузов получили свидетельства о прохождении практики в Законодательном Собрании края. По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко торжественную церемонию провел заместитель председателя ЗСК, ректор Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) Александр Трубилин.

В мероприятии также приняли участие ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов, исполняющая обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Ирина Красина, депутаты ЗСК, представители профессорско-преподавательского состава вузов, организаторы и кураторы практики, родители выпускников КубГАУ, КубГУ, КубГТУ и Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия.

В своем выступлении вице-спикер ЗСК Александр Трубилин напомнил, что сегодняшний выпуск уже девятый в стенах Законодательного Собрания. По его словам, начиная с 2009 года, в кубанском парламенте проходят практику лучшие студенты ведущих вузов края, обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», а с 2016 года и «Юриспруденция». За это время свидетельства уже получили 243 студента. Сегодня к ним присоединились еще 44 студента, в том числе студенты-юристы, у которых это первый выпуск.

- Четыре года подряд у вас была возможность увидеть, как работает высший орган представительной власти края, как трудится депутатский корпус, создается нормативно-правовая база экономики и социальной сферы Кубани. Вам довелось быть свидетелями и даже непосредственными участниками многих ответственных мероприятий. Вы побывали на пленарных заседаниях парламента. Выезжали в муниципальные образования, чтобы увидеть, как работают на местах принятые краевым парламентом законы, как решаются вопросы местного значения, – сказал, обращаясь к молодежи, Александр Трубилин.

О пользе такого обучения, по мнению ректора КубГАУ, говорят результаты трудоустройства бывших парламентских практикантов. По статистике, из числа таких выпускников многие юноши и девушки нашли работу в государственных органах и муниципалитетах края, а также в подразделениях крупных российских и международных компаний. 14 человек, особо зарекомендовавших себя в ходе практики, вошли в состав аппарата Законодательного Собрания, некоторые стали помощниками депутатов.

- Но куда бы вас ни забросила жизнь, какую бы карьерную траекторию вы в дальнейшем ни выбрали, мы уверены в одном – вы будете достойными гражданами своей страны, целеустремленными и высококвалифицированными специалистами, – подчеркнул Александр Трубилин.

В свою очередь выпускники поблагодарили организаторов практики за возможность получить знания и навыки, которые найдут применение в профессиональной деятельности.

«Гордость каждого учителя – это успех его ученика. И я надеюсь, что мы не обманем ваших надежд и с честью будем нести это почётное звание – выпускник практики в Законодательном Собрании Краснодарского края!», – сказал Алексей Корж из КубГАУ.

Слова благодарности в адрес депутатов кубанского парламента и напутствия выпускникам прозвучали и от руководителей вузов.

- Проект по практической подготовке студентов в Законодательном Собрании стартовал десять лет назад. Все эти годы программа практики развивалась. Хотелось бы выразить благодарность Законодательному Собранию края за то, что выступило катализатором в такой работе со студентами, которую подхватили и муниципалитеты. Выпускникам хочу пожелать, чтобы знания, полученные в наших вузах, здесь, в муниципалитетах вам помогли и вы смогли себя реализовать, – сказал ректор КубГУ Михаил Астапов.

Также успехов ребятам в дальнейшей жизни пожелала и.о. ректора КубГТУ Ирина Красина.

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил огромную роль родителей в воспитании и становлении будущих специалистов.

- Я хотел бы, чтобы вы запомнили такое высказывание: «Стал на ноги, помни о руках, тебя поднявших». Обязательно скажите спасибо своим родителям. Диплом – это аванс, кредит доверия, а людям важны вы со своими знаниями, своим пониманием жизни, своим сопереживанием. Не переставайте расти, вы должны быть всесторонне развиты. Это только старт, а вы должны еще учиться, учиться и учиться, – адресовал Виктор Чернявский свои слова ребятам.

Торжественное мероприятие в кубанском парламенте закончилось общим фотографированием.

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