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Телекомпании Хабаровского края начнут вещать с сурдопереводом

4 июля 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Телекомпании Хабаровского края начнут вещать с сурдопереводом

Начиная с 2020 года, все работающие на территории Хабаровского рая телекомпании обязаны будут выпускать в эфир свои программы исключительно с сурдопереводом. Под минимум попадает пять процентов от всего недельного контента.

В обязательных условиях – бегущая строка или дублирующий сурдопереводчик. Этот вопрос был поднят в ходе личного приема граждан, который провел глава региона Сергей Фургал.

К губернатору пришла председатель РО Всероссийского общества глухих. Она рассказала, с какими трудностями приходится сталкиваться шести сотням проживающим на территории региона гражданам с ограниченными возможностями здоровья по слуху.
Сергей Фургал поручил к проработке этот вопрос комитет по труду и занятости. Оказалось, что одна из главных сложностей – получение информации. Не всегда доступен просмотр передач по телеканалам края. То же самое и с краевыми мероприятиями.

Сергей Фургал пообещал, что ситуация изменится с начала нового года. Что касается культурно-массовых мероприятий, то и тут губернатор пообещал преодолеть все барьеры. Он предложил рассмотреть работу сурдопереводчиков и на массовых площадках.

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