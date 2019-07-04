Предсказан военный ответ Москвы в случае нарушения границ РФ беспилотником США

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал, как отреагирует Москва в случае несанкционированного появления в российском воздушном пространстве американского беспилотного летательного аппарата. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе с журналистами.

Ранее на этой неделе между Калининградской областью и Белоруссией был замечен стратегический разведывательный беспилотник Соединенных Штатов. После выполнения задания дрон приземлился на территории Италии.

Александр Шерин в интервью ФАН отметил, что оснований для паники нет. По словам парламентария, в случае нарушения границ РФ беспилотником, военные собьют его «смело и без вопросов».