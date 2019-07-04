«РКС-Киров» открыл французский фонтан

3 июля 2019 года компания «РКС-Киров» открыла в городе Кирове очередной питьевой фонтан. Это событие состоялось в рамках социального проекта предприятия «Питьевые фонтаны любимому городу». Водный арт-объект появился в Молодежном парке микрорайона «Чистые пруды».

Инициаторами установки выступили местные жители, узнав о проекте они попросили поставить фонтан в прогулочной зоне новостройки. Компания «РКС-Киров» пошла навстречу жителям города и включила его в свой план на 2019 год.

Все питьевые фонтаны уникальны, они изготовлены по индивидуальному дизайну мастером художественной ковки Алексеем Синцовым. Работая вместе с кузнецом над очередным водным объектом, компания стремится наполнить их особым смыслом. Дизайн этого фонтана выполнен в декоративно-орнаментальном стиле Арт-нуво. Это французское название искусства эпохи Модерна рубежа XIX-XX веков. Главный мотив художественного направления – возвращение к природе, бережное отношение к окружающему миру.

Питьевой фонтан разработан с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья и маленьких детей. Он имеет 2 чаши, расположенные на разных уровнях, удобных для маломобильных групп населения.

Благоустройство места установки фонтана выполнила строительная фирма «Кировспецмонтаж». Это уже второй питьевой арт-объект установленный при участии этой компании застройщика.

Фонтан изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Вода в него поступает из водопроводной сети и непрерывно циркулирует, что обеспечивает ее свежесть. Вода соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Качество воды контролирует лаборатория «РКС-Киров».

На следующей неделе компания установит ещё один питьевой фонтан в сквере у ДК «Родина».



Справка:

Компания «РКС-Киров» реализуют свой социальный проект «Питьевые фонтаны любимому городу» с 2016 года. Он уникален для России, все фонтаны изготовлены по индивидуальному дизайну.

Фонтан «Модерн» - шестой по счету водный арт-объект, установленный в рамках этой программы.