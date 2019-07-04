Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить предложения о награждении 14 погибших морских офицеров - подводников. Шойгу вернулся из Североморска.

Глава Минобороны доложил президенту, что с каждой семьей погибших моряков работает группа. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, какая положена по всем положениям и законам, и по долгу перед погибшими моряками.

Вдовы, у которых остались несовершеннолетние дети, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни. "Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и, конечно, достойного проживания", - сказал Шойгу.

Путин попросил министра обороны "представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам".