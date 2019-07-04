Собянин: Экология столицы значительно улучшилась за последнее время

Экологическая ситуация в Москве за последнее время значительно улучшилась. Соответствующее заявление сделал сегодня Сергей Собянин.

Выступая на пленарном заседании Московского урбанистического форума, мэр российской столицы отметил, что распространенное мнение, согласно которому экология в крупных городах ухудшается, не соответствует действительности. По словам Собянина, наблюдается обратная ситуация, так как доля промышленности падает. При этом предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов.

Градоначальник добавил, что на экологию напрямую влияет транспортная политика. Изменения в этой сфере позволили снизить в Москве концентрацию вредных выбросов в атмосферу от автомобилей более чем в два раза за несколько лет.

По словам Сергея Собянина, запреты, которые были введены на городском и федеральном уровнях по экологическому классу бензина и двигателя, возымели свое действие. Московский автомобильный парк за несколько лет стал самым молодым в Европе и самым экологичным.

В настоящий момент столица стоит на пороге новой революции, связанной с электрическим транспортом. Сейчас в городе 300 электробусов. Планируется, что ежегодно их парк будет увеличиваться на 300 машин.

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля, он продлится до 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.