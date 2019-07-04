Несколько экспертов оценили информацию вице-премьера Татьяны Голиковой о "катастрофической" убыли населения России. Голикова привела цифры, соглано которым, естественная убыль населения России за первые четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

2 июля, в минувший вторник, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный", заявила: "Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели - это естественный прирост населения и продолжительность жизни... Мы катастрофически теряем население страны".

По словам Голиковой, многие российские регионы России в погоне за качественными показателями сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

Председатель комитета по социальным вопросам Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что эти цифры соответствуют статистическим исследованиям и ничего неожиданного в них нет. По его словам, действуют меры по снижению смертности в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Также принимаются законы: о выплатах за рождение первого ребёнка, второго ребёнка, уже сегодня — за рождение третьего ребёнка. "Вводятся дополнительные механизмы поддержки — они как раз решают эту задачу", - цитирует сенатора ФАН.

Наталья Чистякова, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, данными Татьяны Голиковой не удивлена. По ее словам, про то, что Россию ждет естественная убыль населения, говорили давно, и секрета тут нет. Это просматривается на всех прогнозах — причем, как минимум до 2035 года. "Из-за изменения возрастной структуры населения — оно у нас стареет — число умерших неизбежно перекрывает число родившихся", - цитирует Чистякову "КП".

Она отметила, что "борьба со смертностью — очень тяжелая работа, которая не может быть реализована в один-два года". "У нас эта проблема в очень запущенном состоянии еще с 70-х годов, на ее решение нужны десятилетия", - пояснила Чистякова.