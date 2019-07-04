Собянин: Туристический поток в Москву связан с проведением фестивалей

Сергей Собянин рассказал о роли московских фестивалей в увеличении туристического потока. По данному вопросу мэр российской столицы высказался, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил градоначальник, в настоящий момент туристические агентства планируют свои мероприятия, графики приездов под уличные фестивали из цикла «Московские сезоны». По словам Собянина, поток туристов прямо связан с фестивальной активностью. Чем интереснее и масштабнее фестиваль, тем больше человек прибывает в столицу из регионов РФ и из-за рубежа, подчеркнул мэр.

Сергей Собянин добавил, что все крупные фестивали - такие, как «Путешествие в Рождество», «Московская весна a cappella» или «Времена и эпохи» - являются международными. В них задействованы участники из десятков государств. Данные мероприятия крайне популярны у иностранных туристов.

Градоначальник также напомнил, что в конце прошлого месяца в Москве начался фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Его кульминация придется на День города, когда праздничные мероприятия охватят максимальное количество площадок, сказал Сергей Собянин в интервью каналу «Москва 24».