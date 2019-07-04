Татьяна Голикова предположила, почему россияне активно уезжают из малых городов

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Международного конгресса Urban Health привела данные об оттоке населения из небольших населенных пунктов Российской Федерации.

По словам Голиковой, из малых городов России за 15 лет уехали почти 1,5 миллиона человек. Как уточнила вице-премьер, больше всего местных жителей уехали из малых городов Урала, Сибири и Приволжья. Голикова заявила, что чаще всего люди уезжают со своей малой родины в Москву, Санкт-Петербург или на юг страны.

Основными причинами оттока населения из Татьяна Голикова назвала отсутствие в небольших населенных пунктах качественной медицины, высокого уровня зарплат, невозможность карьерного роста, культурного досуга, отсутствие высших образовательных учреждений.

В России в настоящее время около двух тысяч малых городов, в которых проживают порядка 23 миллионов граждан.

Ранее на этой неделе Татьяна Голикова заявила о "катастрофической" убыли населения России.