//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Татьяна Голикова предположила, почему россияне активно уезжают из малых городов

4 июля 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова предположила, почему россияне активно уезжают из малых городов
фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Международного конгресса Urban Health привела данные об оттоке населения из небольших населенных пунктов Российской Федерации.

По словам Голиковой, из малых городов России за 15 лет уехали почти 1,5 миллиона человек.  Как уточнила вице-премьер, больше всего местных жителей уехали из малых городов Урала, Сибири и Приволжья. Голикова заявила, что чаще всего люди уезжают со своей малой родины в Москву, Санкт-Петербург или на юг страны.

Основными причинами оттока населения из Татьяна Голикова назвала отсутствие в небольших населенных пунктах качественной медицины, высокого уровня зарплат, невозможность карьерного роста, культурного досуга, отсутствие высших образовательных учреждений.

В России в настоящее время около двух тысяч малых городов, в которых проживают порядка 23 миллионов граждан.
Ранее на этой неделе Татьяна Голикова заявила о "катастрофической" убыли населения России.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Происшествия

Минобороны Белоруссии: причиной гибели женщины при салюте является некачественный заряд

Минобороны Белоруссии: причиной гибели женщины при салюте является некачественный заряд

Министерство обороны Белоруссии назвало предварительную причину гибели женщины во время салюта в честь празднования Дня независимости, в среду, 3 июля. По данным ведомства, взрыв произошёл из-за низкого качества зарядов.

//Общество

Сергей Шойгу огласил основную причину унесшего жизни 14 моряков ЧП на подлодке

Сергей Шойгу огласил основную причину унесшего жизни 14 моряков ЧП на подлодке

Основная причина ЧП с российским глубоководным аппаратом – пожар, произошедший в аккумуляторном отсеке. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ.

//В мире

Игорь Додон сообщил, что "Молдовагаз" вскоре сменит руководство, новое выберут по согласованию с "Газпромом"

Игорь Додон сообщил, что "Молдовагаз" вскоре сменит руководство, новое выберут по согласованию с "Газпромом"

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что Кишинёву нужно договориться с Россией о скидке на российский газ, и он надеется её получить. Подробности Додон разглашать пока не стал.

//Общество

В сеть попали фотографии подлодки - носителя АС-31 в Баренцевом море

В сеть попали фотографии подлодки - носителя АС-31 в Баренцевом море

В сеть попали фотографии подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 1 июля 14 офицеров-подводников. Фото опубликовало на своем сайте агентство ТАСС.

//Политика

Просьба Британии допустить наблюдателей на полуостров, как будто из параллельной реальности, считают в Крыму

Просьба Британии допустить наблюдателей на полуостров, как будто из параллельной реальности, считают в Крыму

Вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова удивил призыв британской делегации обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ на полуостров. По его словам, такие заявления звучат, как будто из параллельной реальности.

//Новости СМИ2

//Общество

Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий

Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий

Минтруд внёс поправки в перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Соответствующий документ разработан и направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

//Общество

Минсельхоз РФ собирается регулировать сбор в лесах грибов и ягод

Минсельхоз РФ собирается регулировать сбор в лесах грибов и ягод

Минсельхоз собирается регулировать сбор в лесах грибов и ягод. Пр идее Минсельхоза, в нашей стране необходимо регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов".

//Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Орлов не может забыть бывшую жену Ирину Пегову

Актер Дмитрий Орлов не может забыть бывшую жену Ирину Пегову

Актер Дмитрий Орлов не может забыть бывшую жену актрису Ирину Пегову. Актерская пара распалась в 2011 году. Орлов поделился тайнами своей личной жизни в программе "Судьба человека".

//Шоу-бизнес

В Сети появились первых кадры со свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко

В Сети появились первых кадры со свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов решили организовать пышное торжество в Италии. Влюблённые сыграли свадьбу. Первые фотографии уже можно увидеть в социальных сетях.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Политика

Вице-премьер Акимов поддержал концепцию перехода на электронные паспорта в РФ

Вице-премьер Акимов поддержал концепцию перехода на электронные паспорта в РФ

Вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал предложенную Минкомсвязью концепцию перехода на электронные паспорта. Полный переход на электронный носитель планируется завершить до декабря 2028 года.

//Общество

Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам

Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить предложения о награждении 14 погибших морских офицеров - подводников. Шойгу вернулся из Североморска.

//Политика

Путин пояснил, какие факторы мешают полноценному развитию страны

Путин пояснил, какие факторы мешают полноценному развитию страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не все планы по развитию страны реализуются так быстро, как хотелось бы. По словам российского лидера, на пути их выполнения встречаются непредвиденные обстоятельства и сложности.

//Общество

Эксперты оценили заявление Татьяны Голиковой о данных по "катастрофической" убыли населения России

Эксперты оценили заявление Татьяны Голиковой о данных по "катастрофической" убыли населения России

Несколько экспертов оценили информацию вице-премьера Татьяны Голиковой о "катастрофической" убыли населения России. Естественная убыль населения за первые четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

//Происшествия

На Камчатке автобус сбил пешеходов на тротуаре, погибла девочка - подросток

На Камчатке автобус сбил пешеходов на тротуаре, погибла девочка - подросток

В четверг, 4 июля, в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. В результате происшествия погибла девочка-подросток.

//Общество

Татьяна Голикова предположила, почему россияне активно уезжают из малых городов

Татьяна Голикова предположила, почему россияне активно уезжают из малых городов

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Международного конгресса Urban Health привела данные об оттоке населения из небольших населенных пунктов Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

К нам едет огненно-рыжий Эд Ширан. Кто он?

К нам едет огненно-рыжий Эд Ширан. Кто он?

Певец, музыкант, актер, обладатель «Грэмми» и рыжий англичанин, покоривший сердца миллионов – это все о нем, а именно Эд Ширан. Молодой парень, который умеет бороться за свою мечту и добиваться целей. А результатом всего этого мы можем наблюдать в его турах, песнях и одним словом творчестве.

//В мире

В душе они всё равно остались китайцами. Охота на шпионов в США

В душе они всё равно остались китайцами. Охота на шпионов в США

В США усилился поиск шпионов среди граждан страны китайской национальности. Так, недавно был задержан инженер, который переправлял в Китай изобретения военного значения. По закону ему грозит более 200 лет тюрьмы.

//В мире

Журналист раскрыл единственный способ спасти от обвала рейтинг Зеленского

Журналист раскрыл единственный способ спасти от обвала рейтинг Зеленского

Единственный способ спасти от обвала рейтинг президента Украины Владимира Зеленского – отправка за решетку его предшественника Петра Порошенко. Такое заявление сделал украинский журналист Руслан Коцаба.

//Спорт

Психолог Хигир: Парфенов – человек расчетливый и даже хитрый

Психолог Хигир: Парфенов – человек расчетливый и даже хитрый

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер «Урала» Дмитрий Парфенов.

//Общество

Жители Марий Эл начали говорить, почему арестован экс-глава республики

Жители Марий Эл начали говорить, почему арестован экс-глава республики

Возможной причиной ареста бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова называют беспредел, который царил в республике. Такова версия ее жителей.

//Шоу-бизнес

Эксперты назвали Меган Маркл "приземлённой герцогиней" из-за самостоятельности

Эксперты назвали Меган Маркл "приземлённой герцогиней" из-за самостоятельности

Королевские эксперты считают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл "приземлённая натура". Они отметили, что у герцогини в распоряжении только несколько сотрудников, а остальную часть домашних дел она успевает сама.

//Непознанное

Обнародован «гороскоп Ванги» для знаков зодиака, которые обретут счастье в 2019-м

Обнародован «гороскоп Ванги» для знаков зодиака, которые обретут счастье в 2019-м

Люди, рожденные под знаком Льва, Весов и Близнецов, обретут счастье в 2019 году. Об этом рассказывается в опубликованном в сети гороскопе, который, как утверждается, основан на предсказаниях Ванги.

//Происшествия

На Кутузовском проспекте перекрыли три полосы движения из-за упавшего дерева

На Кутузовском проспекте перекрыли три полосы движения из-за упавшего дерева

В четверг, 4 июля, на Кутузовском проспекте на западе Москвы перекрыли три из шести полос для движения транспорта из-за упавшего на проезжую часть дерева. Отмечается, что происшествие произошло около 11 часов утра.

//Общество

Алла Пугачева: такая же «подъездная вокзальная» песня была и в Крыму

Алла Пугачева: такая же «подъездная вокзальная» песня была и в Крыму

Двухдневной давности скандал с выездом машины певицы на железнодорожный перрон в Москве прямо к поезду для крымчан не удивителен. В российском Крыму ПУГАЧЕВА не была ни разу, хотя до этого посещала полуостров регулярно.

//В мире

Климкин обозначил три главных вызова существованию Украины

Климкин обозначил три главных вызова существованию Украины

Павел Климкин, глава МИД Украины, перечислил три главных вызова существованию бывшей советской республики. По данному вопросу дипломат высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

//Шоу-бизнес

Похудевшую и похорошевшую Екатерину Стриженову назвали мумией. Телеведущая не обиделась

Похудевшую и похорошевшую Екатерину Стриженову назвали мумией. Телеведущая не обиделась

Похудевшую и похорошевшую телеведущую, актрису Екатерину Стриженову назвали мумией. Звезда не обиделась на эту оценку ее внешности. У Екатерины много поклонникам. Они ценят красоту телеведущей.

//В мире

На Донбассе власти решились на возвращение в состав Украины?

На Донбассе власти решились на возвращение в состав Украины?

Главы Донецкой и Луганской народных республик присоединились к акции «Выбор Донбасса», которые требуют от Зеленского особого статуса республик в составе Украины.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Рэп-исполнительница и дочь миллионера Настя Кудри после потери пальцев научилась играть на фортепиано

Рэп-исполнительница и дочь миллионера Настя Кудри после потери пальцев научилась играть на фортепиано

Рэп-исполнительница и представительница золотой молодёжи Настя Кудри рассказала об удивительной возможности, которую она приобрела после ДТП. Начинающая певица рассказала, что несмотря на ампутацию нескольких пальцев, она научилась играть на фортепиано.

//Туризм

Где туристы прячут деньги в отпуске?

Где туристы прячут деньги в отпуске?

Сервис путешествий Туту.ру узнал, куда прячут деньги туристы во время поездок. Как показал опрос, в котором приняло участие 1600 человек, времена, когда туристы прятали свою наличность в предметы мебели в отелях, зарывали в свои мешки с грязным бельем, похоже, прошли.

//В мире

В Киеве заявили о продвижении вперед воюющих против республик Донбасса ВСУ

В Киеве заявили о продвижении вперед воюющих против республик Донбасса ВСУ

Вооруженные силы Украины продвигаются вперед в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующее заявление появилось некоторое время назад на странице Минобороны соседнего государства в соцсети Facebook.

//Общество

Жертвы семейного насилия верят, что это больше не повторится. Но решает агрессор

Жертвы семейного насилия верят, что это больше не повторится. Но решает агрессор

Убийство сёстрами Хачатурян своего отца, за которое они получили большие сроки уголовного наказания, несмотря на насилие со стороны убитого, свидетельствует о глухоте общества. При каждом звонке в дверь сёстры вздрагивали, надеясь, что пришли из школы, органов опеки

//Общество

Минобороны: вдовам погибших моряков будет выплачиваться их зарплата

Минобороны: вдовам погибших моряков будет выплачиваться их зарплата

Сергей Шойгу сообщил, что семьям погибших при пожаре моряков-подводников ведомство будет оказывать финансовую помощь. Вдовам с несовершеннолетними детьми будут выплачивать зарплату, которую получали их супруги.

//Происшествия

В Минске ЧП произошло во время салюта, погибла женщина и ранены пятеро человек

В Минске ЧП произошло во время салюта, погибла женщина и ранены пятеро человек

В Минске в среду, 3 июля, ЧП произошло в завершении празднования Дня Независимости. Жители Минска целыми семьями пришли на салют.В результате взрывов погибла женщина. Ей было 64 года.

//Новости СМИ2

//В мире

В Пентагоне объяснили предназначение ржавых бронемашин

В Пентагоне объяснили предназначение ржавых бронемашин

В Пентагоне объяснили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят для демонстрации в честь празднования Дня независимости. В ведомстве отметили, что Белый дом попросил именно эти машины.

//В мире

Представители "Нафтогаз-Украина" объявили о возможных серьёзных перебоях в транзите российского газа

Представители "Нафтогаз-Украина" объявили о возможных серьёзных перебоях в транзите российского газа

Руководитель газового дивизиона "Нафтогаз-Украина" Андрей Фаворов сообщил, что в компании прогнозируют серьёзные перебои в транзите газа из России в Европу в начале 2020 г. и готовятся к ним.

//Политика

Путин рассказал о своих планах после 2024 года

Путин рассказал о своих планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он будет делать после выборов в 2024 году. Глава государства отметил, что пока ему есть чем заняться в своей должности.

//Общество

В Крыму на танке - памятнике освободителям отдыхающие распивают алкоголь

В Крыму на танке - памятнике освободителям отдыхающие распивают алкоголь

В Севастополе местные жители залезли на памятник танкистам-освободителям, что на Красной горке, и распивали там алкоголь. Фотография, на которой изображена пьяная компания, появилась в социальной сети. Автор снимка возмутился, что вместе с взрослыми были и дети.

//В мире

Путин сегодня в Ватикане встретится с папой Римским Франциском

Путин сегодня в Ватикане встретится с папой Римским Франциском

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 июля, совершит рабочий визит в Италию и в Ватикане российского лидера примет папа Римский Франциск. Путин уже прибыл в Италию.

//Туризм

Из-за стоящей жары в Европе в Афинах туристов перестали пускать в Акрополь

Из-за стоящей жары в Европе в Афинах туристов перестали пускать в Акрополь

Как минимум на два дня в Греции из-за стоящей жары закрыт самый посещаемый археологический памятник страны Афинский Акрополь. В четверг и пятницу, 4 и 5 июня Акрополь в Афинах будет закрыт для посетителей.

//Новости МирТесен

//Происшествия

У погибшего подводника, спасшего гражданского, остались беременная жена и ребёнок

У погибшего подводника, спасшего гражданского, остались беременная жена и ребёнок

У погибшего военного моряка-подводника - капитана второго ранга Дмитрия Соловьёва, спасшего гражданского специалиста при пожаре на борту глубоководного аппарата, остались беременная жена и ребёнок.

//Шоу-бизнес

27-летняя чиновница из Тюмени лишилась работы из-за участия в конкурсе для мужского журнала

27-летняя чиновница из Тюмени лишилась работы из-за участия в конкурсе для мужского журнала

Тюменская чиновница, красавица и спортсменка Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе из-за участия в конкурсе мужского журнала. Анне Ануфриевой 27 лет. Параметры девушки - 89-69-97.

//Шоу-бизнес

Бунтарка в обстоятельствах

Бунтарка в обстоятельствах

Она не боится откровенно говорить на разные темы. Поэтому наши разговоры с Анитой Цой всегда получаются очень личными. На «Прямой линии» с читателями «Аргументов недели» певица вновь раскрыла немало секретов…

//Общество

Иванка Трамп, термокружка Путина и указующий перст Трампа: мемы и приколы по итогам G20

Иванка Трамп, термокружка Путина и указующий перст Трампа: мемы и приколы по итогам G20

Казусы и нелепые ситуации июньского саммита G20 в Японии не остались незамеченными интернет-пользователями по всему миру. «АН» собрали самые яркие мемы и приколы по итогам G20

//Общество

Эксперты обсудили будущее научно-популярных СМИ

Эксперты обсудили будущее научно-популярных СМИ

«Шестьдесят процентов людей в интернете только порнуху смотрят и в соцсетях сидят! Какие интернет-издания? Какой науч-поп?!» — заявил Игорь Мосин, генеральный директор издания «Женское здоровье» на конференции, посвящённой проблемам научно-популярных и научных журналов в России.

//В мире

Путин назвал ключевое отличие России от США и их союзников

Путин назвал ключевое отличие России от США и их союзников

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевое отличие России от США и их союзников. Российский лидер четко заявил, что Россия никогда не вмешивается в дела других иностранных государств.

//Общество

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

В Кронштадте сегодня пройдет панихида по морякам-подводникам, погибшим при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Отслужит панихиду настоятель Кронштадтского морского собора архимандрит Алексий.

//В мире

Путин рассказал, при каких условиях Россия и Украина восстановят хорошие отношения

Путин рассказал, при каких условиях Россия и Украина восстановят хорошие отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Украиной возможно наладить хорошие отношения и диалог, но для этого Владимир Зеленский должен начать разговаривать с соотечественниками в Донбассе.

//В мире

Корабль-разведчик ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря

Корабль-разведчик ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря

Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme вошел в акваторию Черного моря. Корабль ВМС Франции, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, зафиксирован в Босфорском проливе.

//Происшествия

Полковник в отставке указал на странность в гибели подводного судна «Лошарик»

Полковник в отставке указал на странность в гибели подводного судна «Лошарик»

Известные обстоятельства гибели исследовательского судна «Лошарик» вызвали неоднозначную реакцию у военного пенсионера.

//Культура

Умер режиссер Василий Панин

Умер режиссер Василий Панин

Режиссёр Василий Панин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов. На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств

//Общество

Странная иркутская история

Странная иркутская история

Пока в Иркутской области продолжается подсчёт погибших в результате наводнения, в Интернете разгорается скандал. В Фейсбуке появилось видео из штаба сбора помощи в Иркутске, где некие люди наклеивают на мешки и коробки листовки с надписью «Гуманитарная помощь» и с логотипом «Единой России».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Вольфа Мессинга о двух военных противниках России выложили в сеть
2

В Грузии совершено нападение на туристов из России
3

Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ
4

Пока Ирина Роднина ратует за поддержку традиционных ценностей, ее дочь номинирована на премию за поддержку геев
5

В Архангельской области несколько человек погибли в ДТП с машиной инкассации

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры