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Специалисты назвали причину высокой заболеваемости описторхозом в Челябинске

4 июля 2019, 09:36 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Специалисты назвали причину высокой заболеваемости описторхозом в Челябинске

В Челябинске увеличилось до 33 человек количество заболевших описторхозом. Это болезнь печени и желчевыводящих путей, вызываемое паразитами. Заболеть описторхозом можно употребив в пищу зараженную рыбу.

 

Как сообщает агентство «Полит74», специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области установили, что источником заражения стала рыба язь. В настоящий момент 32 человека проходят лечение в больницах города Челябинска, один человек — дома. Как уточняет пресс-служба Роспотребнадзора, состояние больных — средней тяжести.

В связи со вспышкой заболеваемости, специалисты ведомства проверили 9 рыбоперерабатывающих цехов, 4 оптовых складов и 10 предприятий торговли. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения хранения и переработки рыбы.

 

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