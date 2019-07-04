В Крыму на танке - памятнике освободителям отдыхающие распивают алкоголь

В Севастополе местные жители залезли на памятник танкистам-освободителям, что на Красной горке, и распивали там алкоголь, пишут «Аргументы недели-Крым».

Фотография, на которой изображена пьяная компания, появилась в социальной сети. Автор снимка возмутился, что вместе с взрослыми были и дети. В то же время пользователи социальной сети заявляют, что это уже не первый подобный случай, передает «Крымская газета».

Регулярно по пятницам и субботам танк становится местом сбора желающих отдохнуть и выпить. При этом они залезают непосредственно на памятник, хотя у его подножия есть специальная лестница, на которой также можно устроиться. В комментариях к записи пользователи утверждают, что у выпивох нет ни капли уважения, ведь танк – призван напоминать о подвиге, который совершили российские солдаты.