Властям надоели жалобы на врачей

Видеоселекторное общение с главврачами, проведённое заместителем губернатора Волгоградской области Владимиром Шкариным на тему - соблюдение прав пациентов, получило своё продолжение на совещании у главы региона Андрея Бочарова.

- Ко мне очень часто обращаются жители по вопросам оказания медпомощи. И жалобы скорее не на отсутствие медоборудования, не на ремонт, а на отношение к пациентам, - возмутился Андрей Иванович. - Есть отдельные примеры, которые просто недопустимы.Очень важно выстраить коммуникацию с человеком, который обратился в медучреждение.

Наличие тех самых примеров подтвердил и его зам:

- В структуре поступающих в облздрав обращений 6% связаны с нарушением этики и деонтологии (научно обоснованных правил взаимоотношений врача и пациента). В настоящее время на территории Волгоградской области медицинскую помощь оказывают более 30 тысяч врачей и медработников. Многие — самоотверженные профессионалы, работающие на износ. Однако, из-за действий некоторых складывается нелестное мнение о здравоохранении в целом.

В пресс-службе администрации области пояснили, что всего в прошлом году в облздрав поступило 11812 обращений граждан. Из них 702 затрагивают вопросы поведения медработников. По итогам первого полугодия 2019-го зафиксировано 6407 сигналов, по вопросам этики — 345.

Чтобы поправить неприглядную статистику, областные власти решили провести с медперсоналом региона полномасштабные учкния по вопросам этики и деонтологии. Конкретно предполагается ввести во всех медучреждениях восьмичасовой курс с практическими занятиями.