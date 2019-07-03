Пост в соцсети, уголовное дело и моральная компенсация. Суд обязал силовиков выплатить 30 тысяч за незаконное преследование

Петроградский суд обязал Минфин России выплатить 30 тысяч рублей гражданской активистке за незаконное подозрение в экстремизме. Уголовное дело было возбуждено из-за двух постов «ВКонтакте».

Дину Гарину обвинили в возбуждении ненависти. Следственному комитету не понравились посты, написанные девушкой около четырех лет назад. Но доказать, что в них есть призыв к насилию силовикам не удалось, однако более трех месяцев Гарина подвергалась незаконному уголовному преследованию.

О том, что дело против нее прекращено за недоказанностью состава преступления, девушка даже не знала, закрыли все по-тихому. «Из-за этого еще некоторое время Гарина находилась в неведении о том, что с нее сняты подозрения и она имеет право на реабилитацию. И, наконец, прокурор в нарушение УПК РФ до сих пор не принес ей официального извинения от имени государства за причиненный вред», - пишет в своем telegram-канале адвокат «Агоры» Виталий Черкасов.

Именно поэтому активистка и потребовала компенсации морального вреда от органов. И суд ее требования удовлетворил, что для системы российского правосудия довольно необычное явление, считают правозащитники.