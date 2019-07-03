Трамп виноват в аномальной жаре в России, считает эксперт

Профессор ВШЭ футуролог Андрей Коротаев прокомментировал прогноз погоды Гидрометцентра о резких изменениях температуры в июле и начале августа. Профессор отметил, что на климатические условия сильно влияет глобальное потепление.

Коротаев считает, что борьбе с глобальным потеплением сейчас мешает именно президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Эксперт добавил, что американский лидер отказался исполнять положения Киотского протокола о сокращении выбросов парниковых газов. Профессор объяснил, что в России будет усиливаться парниковый эффект, поэтому тенденция на увеличение среднемесячной температуры сохранится.

"Я думаю, после окончания президентства Трампа Соединенные Штаты вернутся в Киотский протокол, и борьба с глобальным потеплением реально усилится. Позиция Трампа сейчас здорово тормозит деятельность в этом направлении", - передаёт слова специалиста "НСН".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. По его словам, самые жаркие дни в центральной части страны ожидаются в конце июля и начале августа.