Она взяла кредит ради друга, а ее избили битами. Курсанты института ФСИН решили не отдавать долг

В Кемеровской области двое курсантов института Федеральной службы исполнения наказаний жестоко избили битами однокурсницу. Они не хотели отдавать ей долг.

На самом деле парни хотели не просто избить или напугать девушку, они пытались ее убить. И теперь вместо обучения они узнают все прелести тюремной жизни на собственном опыте по другую сторону решетки. Сначала они уговорили свою однокурсницу Карину Ороеву оформить на себя кредит на 267 тысяч рублей и отдать деньги Антону Юрченко. В училище многие говорят, что девушка была неравнодушна симпатичному курсанту, поэтому и согласилась помочь своему другу.

Вот только отдавать деньги никто не собирался он уговорил своих однокурсников убить Карину. Двое парней с помощью дубликата ключа проникли в квартиру девушки и напали на нее, когда она вернулась домой. Они избивали ее битами по голове и пытались задушить. Когда та перестала подавать признаки жизни, они ушли, но девушке удалось выжить.

Сейчас все трое – заказчик убийства и исполнители ждут исполнения наказания, сообщает telegram-канал «Плохие новости».