Эпидемиолог рассказал, как избежать заражения инфекцией после наводнения

Как сообщила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова, из-за паводка в Иркутской области может обостриться угроза эпидемии.

Эксперт Николай Брико рассказал, что вода, конечно же, должна быть кипяченая, либо бутилированная, как передает НСН.

"Очень сложно порой это сделать, поскольку они оставляют экскременты на объектах внешней среды, и воздушно-пылевой путь — основной. Как можно больше соблюдать вопросы, связанные с личной гигиеной, и тем более, не употреблять воду из открытых водоемов", - отметил Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России.

Как сообщает Телеинформ с ссылкой на источники, в селах Полинчет и Кондратьево Тайшетского района повышается уровень воды в реке Уда. Отмечается также, что в селе Полинчет подтоплено семь домов.