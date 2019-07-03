Мамы в Хабаровске не могут получить пособия из-за «Госуслуг»

В Хабаровске молодые мамы жалуются на некорректность работы портала Госуслуг. Получить новый вид материальной помощи – единовременное пособие – невозможно из-за того, что документы на сайте не подать. Женщины с маленькими детьми вынуждены ехать в органы соцзащиты или МФЦ.

У многих из горожанок нет возможности лично передавать документы. Пособие, которое так и не могут получить хабаровчанки, предназначалось семьям, проживающим на территории Хабаровского края не менее года на момент рождения малыша.

- Это пособие пока новое. Процесс еще идет – он в разработке. И выплату через Госуслуги оформить пока нельзя. О дате подключения такой услуги пока сказать нельзя. Но очень надеемся, что все решится к 1 августа, - рассказали специалисты «горячей линии» по вопросам предоставления мер соцподдержки.