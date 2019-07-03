Эксперт: скоро в российские вузы перестанут принимать по среднему баллу ЕГЭ

Эксперт Сергей Комков рассказал о некоторых подробностях, касающихся образования в России. В скором будущем в российские вузы будут принимать не по среднему баллу ЕГЭ, а по реальным достижениям за период обучения в школе.

По мнению специалиста, в вузы должны поступать только те, кому действительно нужно высшее профессиональное образование, действительно талантливые люди, которым нужно дальше продвигать науку. Об этом сообщает НСН.

"Эту глупость рано или поздно отменят, и мы будем отбирать по-настоящему талантливых ребят. Мы все-таки вернемся к тому, что мы возродим систему среднего специального профессионального образования", - заявил он.

Также в Приангарье подведены итоги основного периода государственной итоговой аттестации. На 100 баллов ЕГЭ сдал 51 выпускник, а вот в прошлом году - 84, пишет Телеинформ.