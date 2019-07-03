В Крыму прогулочную зону ялтинской набережной увеличат до 40 километров

Прогулочную зону ялтинской набережной намерены увеличить почти до 40 километров, сообщил глава администрации города Алексей ЧЕЛПАНОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Примером для создания единого променадного пространства по всему Ялтинскому региону стала реконструкция Приморского пляжа, за счет которого набережная стала на 400 метров длиннее.

Эту практику, по словам ЧЕЛПАНОВА, муниципальные власти намерены продолжить и в перспективе создать общую прогулочную зону протяженностью 39 километров.

«С начала года мы ведем работу по межеванию и постановке на кадастровый учет всей прибрежной территории, которая доступна для реализации этой концепции», – заверил глава администрации.

Он отметил, что по примеру приморских городов России и Европы планируется создать единую прогулочную территорию, которая станет еще одной точкой притяжения для туристов.

Также ЧЕЛПАНОВ заявил, что в ближайшие полтора-два года Ялта получит еще более километра набережной за счет неиспользуемых прибрежных территорий, находящихся в запущенном состоянии.