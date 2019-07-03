В конце августа в Керчи пройдёт самый крупный юношеский турнир по самбо

С 26 по 29 августа в городе-герое Керчь состоится самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей». С 2013 года на турнир в Крым приезжают лучшие спортсмены из разных уголков страны и мира. В прошлом году на полуостров приехало более 800 спортсменов из 70 регионов России. В разные годы в соревнованиях участвовали команды из Южной Кореи, Украины, Абхазии, Киргизии, ЛНР, ДНР и Нагорного Карабаха.

Турнир проводится под девизом «Помнить и быть достойными»,укрепляет связь поколений, воспитывает уважение к подвигу героев Великой Отечественной войны. Участники состязаний получают ценный соревновательный опыт и знакомятся с героической историей Крыма. Победители турнира получают право участвовать в первенстве России по самбо.

В рамках «Кубка двух морей» пройдет парад регионов и памятный митинг, в котором примут участие представители руководства страны, выдающиеся спортсмены, известные артисты, федеральные и региональные СМИ. Репортажи с турнира и акции будут показаны по федеральным каналам.

Торжественную часть мероприятия планируют провести в историческом месте Керчи – Аджимушкае. Это святое для каждого россиянина место, где в 1942 году погибли, но не сдались фашистам около 13 тысяч человек. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с местными жителями держали оборону и совершали внезапные атаки на фашистов из катакомб. Без солнечного света, еды и воды, они продолжали борьбу с врагом. В течение шести месяцев фашисты безуспешно пытались взять каменоломни штурмом. Она организовывали атаки, пускали отравляющие газы, взрывали бомбы. Защитники Аджимушкая гибли, но не сдавались.

В июне этого года Народный артист СССР Лановой совместно со спортивно-патриотическим клубом самбо «Слава» побывал в Аджимушкае, возложил цветы к мемориалу. Основатель и руководитель клуба Вячеслав Тимошенко решил создать клип на песню «От героев былых времён» из культового советского фильма «Офицеры». Василий Семенович во время съемок поделился своими впечатлениями: «Я был в полном потрясении. Те, кто погибал, могли просто сдаться. Но они не сдавались до последнего. Керчь – город-герой, отстоявший свою свободу. Я, семилетний мальчишка, жил в оккупации три с половиной года... И сейчас, смотря на ребят клуба «Слава», я радуюсь, какое замечательное у нас растёт поколение! Им не всё равно. Этим молодым людям с детства прививают любовь к родине, делают всё, чтобы они помнили!».