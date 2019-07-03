Российские семьи отказываются от общего бюджета

Согласно опросом среди россиянок, современные семьи начинают постепенно отказываться от общего бюджета. Совместные финансы есть менее чем у половины пар.

Лишь 49% опрошенных женщин одобряют идею совместного бюджета, сообщает Lenta.Ru. Четверть решили, что оптимальнее всего делить траты, а 10% считает, что у мужа и жены должен быть собственный бюджет.

При этом отмечается, что порядка четверти респонденток зарабатывают больше, чем их мужья. 67% признались, что знают сумму заработка супруга, а 60% рассказали, что не боятся сообщить о размере своего дохода мужу. Также почти три четверти опрошенных россиянок признались, что решения о крупных тратах принимают вместе с супругом.