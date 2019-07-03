Жителям Хабаровского края будут возмещать деньги на проезд к дачам

В Хабаровском крае гражданам будут компенсировать средства на проезд к дачным участкам. 47,2 миллиона рублей готовы выделить региональные власти из бюджета на эти цели.

Затраты будут возмещены тем хабаровчанам и жителям края, кому приходится добираться до дач на автомобильном или жд-транспорте пригородного и внутригородского сообщения.

Под категорию лиц, которым будут возвращаться средства за проезд к садам и огородам, неработающие собственники наделов из числа ветеранов ВОВ, инвалидов, ветеранов труда и тыла, реабилитированных, а также те, кто пострадал от политрепрессий, и граждан пожилого возраста. На компенсацию также могут рассчитывать дети из малоимущих семей.

Возвращать средства можно будет только за 16 поездок в месяц. Чтобы воспользоваться льготой, нужно обратиться в центр соцподдержки населения по месту проживания или в МФЦ.

В Хабаровском крае право на льготу реализовали уже 10 тысяч человек.