Демонстрация возможностей армии России является единственным способом «отрезвить» Североатлантический альянс. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный военный эксперт Сергей Простаков, прокомментировавший новость о том, что подразделения ПВО в Крыму приступили к проверке боевой готовности.

Аналитик назвал силы ПВО важнейшим компонентом в противостоянии с Западом. Проверка их боеготовности является естественной реакцией Москвы на агрессивные действия НАТО возле границ России, отметил Простаков, ставший собеседником интернет-издания ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские специалисты выявили козыри Вооруженных сил РФ в возможном военном конфликте с Соединенными Штатами.