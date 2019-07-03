В Минздраве назвали основные причины смертей женщин в России

В России коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Эти данные приведены по состоянию на 2017 год, более свежих еще нет.

Министерство здравоохранения России назвало основные причины смертей россиянок. По данным Минздрава РФ, почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в России умирает от новообразований (23,8 процента). Вторая причина, от чего умирают россиянки - болезни системы кровообращения (22,9 процента).

На третьем месте - внешние причины - 19,2 процента, пишет "Российская газета".

Меньше всего трудоспособных женщин умирает в республиках Ингушетии, Дагестане, Чечне. Самый высокий уровень смертности среди россиянок в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.

Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте, по сравнению с 2016 годом, снизился на 6,9 процента.