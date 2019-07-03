Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о гибели в результате пожара на титановом глубоководном аппарате АС-12 "Лошарике", 14 офицеров-подводников. В огне погибло больше половины экипажа.

Выживших на подводной лодке моряков доставили в госпиталь Североморска

Во время встречи Владимира Путина с Сергеем Шойгу, глава Минобороны доложил в гибели семи капитанов первого ранга и двоих Героев России. Пожар на "Лошарике" произошел 1 июля 2019 года около 20.30. О трагедии стало известно 2 июля.

Путин поручил Шойгу лично вылететь в Североморск. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших офицеров.

По данным Минобороны, очаг возгорания на аппарате ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.

Титановая АС-12, известная также как "Лошарик, достаточно новая российская атомная глубоководная подводная лодка, секретно спущенная на воду в Северодвинске 26 августа 1995 года. Согласно официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция. По сути, самая неуязвимая подлодка на всем российском флоте. По некоторым данным, способна погружаться на немыслимую глубину — до 6 километров, - сообщает "СП". На такой глубине ни одно из существующих в мире средств поражения достать ее не в силах. АПЛ создана конструкторами КБ "Малахит" в 80-е годы 20 века.

Запад АС-12 боится. Технические характеристики и внешний вид аппарата засекречены.

"Лошарик" не несет на себе никакого оружия. Но оснащен манипулятором, телегрефейром (ковшом с телекамерой), драгой (системой очистки породы), а также гидростатической трубкой. На Западе опасаются, что АС-12 способна обнаруживать в океане и обрывать подводные кабели связи и управления.

Возможно, "Лошарик" может вести скрытный съем секретной информации с интересующих нашу разведку оптоволоконных подводных кабелей иностранных государства.