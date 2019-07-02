Некто российский бизнесмен арендовал для праздника в честь своего дня рождения легендарный "Форт Боярд", расположенный в юго-западной части Франции. Об этом сообщило издание Paris Match.

По информации еженедельника, знаменитая крепость в Бискайском заливе, некогда бывшая тюрьмой, и площадка для популярнейшего телешоу была арендована российским металлургическим магнатом на 50-летний юбилей.

При этом в распоряжении арендатора оказался не только сам "Форт Боярд", но и команда, готовящая все телевизионные шоу (а это более 100 человек). Они составили для юбиляра специальную программу, состоящую из 30 испытаний.

Однако, отдельно отмечается, что праздник будет проходить не в рамках телепрограммы и не попадет в эфир, а станет сугубо частным мероприятием, которое должны посетить университетские друзья неназванного именинника из РФ.