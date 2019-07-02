Гендиректор ООО ОПХ «Слава Кубани» Наталья Стришняя и ее брат Иван Стришний арестованы по подозрению в вымогательстве

Эту новость жители станицы Кущевской восприняли с нескрываемой радостью. Дело не в злорадстве или мстительности. Просто для людей, пострадавших от банды Цапков, а таких десятки, если не сотни, сообщение об аресте «шахини», как называют Наталью Стришнюю кущевцы, явный признак справедливости и законности: каждый должен отвечать за свои дела, пусть и давнишние.

Андрей Цеповяз: Наталья и Иван Стришние должны ответить за свои страшные деяния

Задержание в собственных домах и последующий арест Натальи и Ивана Стришних ростовским судом произвели эффект разорвавшейся бомбы и вышли на полосы центральных газет и федеральных каналов. Показательно, что тональность всех передач одна: получила по заслугам. Учитывая, что за решеткой оказалась женщина, которая еще совсем недавно старательно создавала для себя образ жертвы, это необычно. Ожидалось, что хоть кто-то выступит в ее защиту, но таких не оказалось, за исключением защитника Стришней — московского адвоката Эдуарда Чургулии, считающего, что арест якобы незаконный, а уголовное дело заказное. Он же начал муссировать тему, что идет захват бизнеса Стришней, работа предприятия якобы полностью остановилась, что женщина осталась без своих лекарств, что ей требуется лечение в Германии, что она объявила голодовку и т. д. Что ж, такова работа проплаченного адвоката, который ранее защищал Вячеслава Цеповяза, а затем перекинулся к богатой тетушке.

Когда я позвонил одному из пострадавших от действий Цапков и рассказал об этом, он сказал: «С голоду не умрет. Она столько крови выпила, что на век энергии хватит. Об одном жалею: что ее не судили как бандитку, потому что „шахиня” похлеще других Цапков беспределила. Слава (Цеповяз. — Прим. ред.) против нее кутенок. Что она скажет, то и делал».

Не виноватая я

Тем не менее вполне стоит ожидать, что в СМИ скоро появится немало статей в защиту Натальи Стришней, которая наряду со своими двумя детьми является владелицей крупного сельхозпредприятия «Слава Кубани», ранее принадлежавшего Вячеславу Цеповязу и его матери, следовательно, денег на подобные публикации может не жалеть. Да и опыт ведения информационных войн Наталья Стришняя и ее адвокат Эдуард Чургулия имеют солидный. Один только федеральный проект по «нейтрализации» бывшего мужа Вячеслава Цеповяза, отбывающего двадцатилетнее наказание в колонии, чего стоит. А вспомнить есть о чем.

В ноябре прошлого года в СМИ «слили» фотографии, на которых был изображен Вячеслав Цеповяз в колонии, где он был запечатлен поедающим крабов и красную икру. Быстро выяснилось, что фотографии в сеть попали благодаря Наталье Стришней и ее адвокату, а всем журналистам она стала охотно давать комментарии о побудивших ее это сделать причинах: всё сводилось к тому, что бывший муж угрожает отобрать у нее предприятие «Слава Кубани» и всячески угрожает ей. А она, со слов Стришней, даже будучи в разводе, его не оставляла без помощи, обеспечивая Цеповязу нормальные условия на зоне за три миллиона рублей в год, часть из которых якобы оседала в карманах сотрудников ФСИН. Наталья Стришняя так разоткровенничалась, что поведала всей стране, как закупала пчел для персональной пасеки, которую для Вячеслава Цеповяза оборудовали в колонии.

После таких подробностей тюремной жизни Цеповяза, на которые пришлось реагировать даже пресс-секретарю президента, Вячеслава Цеповяза за нарушение режима быстро определили в ШИЗО, а затем и вообще увезли в следственный изолятор в Хабаровск, дабы не случилось с ним что-либо в колонии от «благодарных зеков» и недовольной администрации за такое пристальное внимание к их закрытому тюремному быту.

К слову, уже тогда не вязалась эта картина с действительностью: местные жители и правоохранители прекрасно знали, что мегапредприятие ОПХ «Слава Кубани» было создано Вячеславом Цеповязом, когда он водил прочную дружбу с Цапком и состоял в банде. И образовалось оно не на пустом месте, а за счет земель разорившегося совхоза «Степнянский», земли которого оказались в руках Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза и Девтерова. Кстати, роскошный особняк последнего находится напротив дворца шахини Стришней, и, возможно, хозяин дома был весьма напуган в то субботнее утро, когда спецназ постучался в соседний дом. Семейное предприятие Вячеслава Цеповяза богатело, как продолжают выяснять правоохранители, за счет обирания крестьянских хозяйств и грабежа целых предприятий. С теми, кто не хотел «по-хорошему» расставаться с имуществом и бизнесом, работали боевики Сергея Цапка: в ход шли угрозы, насилие, убийства. Люди, боясь за свою жизнь и здоровье близких, безропотно переписывали свое имущество на фирмы главарей банды.

И что, Наталья Стришняя, тогда Цеповяз, не знала, как создавалось их «семейное» предприятие, оформленное на мужа? Сколько крови и слез пролито людьми, отдавшими в пользу бандитов последнее? Такого просто не может быть. Тем более если учесть, что на протяжении всей деятельности банды Наталья, по уверениям кущевцев, водила крепкую дружбу и с главарем Сергеем Цапком, и с его женой Анжелой-Марией, и с Федором Стрельцовым (Федя Обнал), и с другими высокопоставленными членами банды.

Но тогда, в ноябре прошлого года, Наталья Стришняя в редкие свои приезды в Кущевскую из далекой Германии и Швейцарии выставляла себя честной и слабой женщиной, которая волей судеб и мужа-преступника оказалась впутанной в ужасную историю, терпит от него и его подельников тяготы и лишения.

Жадность сгубила

Сейчас Наталье Стришней и ее брату Ивану предъявлено обвинение в вымогательстве у предпринимателя Александра Исюка 77 миллионов рублей, что произошло в 2010 году — в период расцвета бандитского беспредела в Кущевской. Следствие предполагает, что действовала она не одна, а вместе с Сергеем Цапком и Федором Стрельцовым. В деле была и Анжела-Мария Цапок. Эдакий семейно-мафиозный клан вурдалаков.

Спрашивается, зачем и без того обеспеченной женщине ввязываться в аферы с угрозами и вымогательством? Ответ, вероятно, прост: жадность, помноженная на безнаказанность. Пострадавший утверждает, что сначала его заставили взять в банке два кредита на общую сумму 70 млн рублей, которые затем потребовали отдать, обещая тому место в СИЗО или на кладбище в случае отказа. Кстати, Александр Исюк не единственный, кто на себе испытал формы и методы семейно-цапковско-цеповязовской банды: рассказы Николая Гордика и членов его семьи, Валерия Дорошенко и других пострадавших леденят кровь. Многие называют в этой связке имя Ходыча, который прикрывал тылы, используя силовой ресурс и свой статус.

В уголовном деле по заявлению Николая Гордика задокументирован факт, как его упекли в кущевский ИВС, после чего заставили переписать имущество всех его предприятий на Стрельцова и его доверенных лиц, а 4,5 тыс. га земли — на ООО «СК Север Кубани», которые накануне банда отжала у его собственников, оформив предприятие на Ивана Стришнего. Тот переоформил фирму на члена банды Иванова (участвовал в массовой расправе в доме фермера Аметова, покончил жизнь в СИЗО. — Прим. ред.), а тот — на Стрельцова. Доходы с отжатой земли шли в карманы Цапка и его супруги, в карманы Цеповяза и его жены.

Кущевцы убеждены, что этот эпизод с вымогательством у Александра Исюка лишь начало новой криминальной истории и следователям придется еще немало раскопать скелетов в шкафу Натальи Стришней и ее брата Ивана.

За комментарием мы обратились к брату отбывающего наказание Вячеслава Цеповяза Андрею.

Вот что он сказал по поводу ареста бывших родственников:

— Наталья Стришняя и ее брат Иван не белые и пушистые. Несомненно, они участвовали в вымогательстве. Если следствие это докажет, то она должна вместе со своим братом нести за это ответственность. И нечего в данной ситуации перекладывать ответственность на Вячеслава. Он уже ответил перед законом. Каждый должен отвечать за свои действия. Не надо прикрываться рейдерским захватом и вводить общественность в заблуждение. Кроме того, я и брат Вячеслав обвиняем Наталью и Ивана Стришних в том, что они в 2011 году воспользовались беспомощным состоянием нашей матери и арестом Вячеслава, обманным путем заставили ее подписать необходимые документы и завладели предприятием ООО ОПХ «Слава Кубани». Мы настаиваем на их виновности и будем добиваться их уголовного наказания за мошенничество. Мы также намерены вернуть назад предприятие, которое Наталья и Иван у нас украли, переоформив по 30 процентов на ее детей.

Вряд ли Наталья, разводясь со своим мужем в колонии и оставляя того без ничего, могла предположить, что предательство может обернуться таким важным свидетелем со стороны обвинения, как Андрей Цеповяз. Хотя в этой истории предательств предостаточно. Взять того же адвоката, который сейчас настаивает на невиновности Натальи. В свое время он точно так же отстаивал интересы Вячеслава Цеповяза — ныне самого лютого врага своей доверительницы.

Зачем адвокат Натальи Стришней и ее дочь нагнетают обстановку вокруг уголовного дела

Здесь всё понятно. Избитый и проверенный ход оказания давления на следствие. Предприятие ООО ОПХ «Слава Кубани» работает, завершает уборку озимой пшеницы, все обязательства перед хлеборобами выполняются, для этого есть всё. Аппарат управления — это грамотные и опытные специалисты, люди с пониманием восприняли происходящее. Но сейчас на предприятии появилась еще одна героиня — юная владелица элитного фитнес-клуба и доли в ООО ОПХ «Слава Кубани». Сотрудники предприятия рассказывают, что эта новоявленная хозяйка стала объезжать работников и требовать от них участвовать в пикетах и митингах с требованием освободить ее мать. Таким же проверенным способом в прошлом году действовали и в интересах Стрельцова — тогда шли призывы перекрывать федеральную трассу. Но провокации не пройдут, а их зачинщики могут понести суровое наказание.